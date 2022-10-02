Deri Tablo Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Tablo Yapımcısı görev tanımı nedir, Deri Tablo Yapımcısı ne iş yapar, Deri Tablo Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Tablo Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Tablo Yapımcısı Tanımı;

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Deri Tablo Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Tablo Yapımcısı Maaşları

Deri Tablo Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Deri Tablo Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Tablo Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.61

Meslek Adı :

Deri Tablo Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekniğe ve modele uygun deri kalıplarını hazırlayan, astarlama yapan, deri parçalarını birleştiren ve deri tabloyu süsleyebilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Tablo Yapımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deri çeşitlerini ayırt etmek,

b) Deri malzeme kontrolü yapmak,

c) Geometrik çizimler yapmak,

d) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

e) Kompozisyonu renklendirmek,

f) Tezgah işleri yapmak,

g) El süslemeleri yapmak,

h) Deri tabloya hazırlık yapmak

, i) Deri tablo yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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