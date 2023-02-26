Derick Afeson Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derick Afeson Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derick Afeson Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derick Afeson Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derick Afeson Boateng 4 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derick Afeson Boateng Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Derick Afeson Boateng'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Derick Afeson Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derick Afeson Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Derick Afeson Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derick Afeson Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında FC Samartex

1 Temmuz 2019 yılında Tamale Liberty

15 Nisan 2020 yılında Aduana Stars

Derick Afeson Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derick Afeson Boateng şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.