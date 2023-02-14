Derik Lacerda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derik Lacerda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derik Lacerda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derik Lacerda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derik Lacerda 27 Eylül 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Derik Gean Severino Lacerda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derik Lacerda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Derik Lacerda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Derik Lacerda'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Derik Lacerda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Derik Lacerda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derik Lacerda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derik Lacerda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Coimbra

19 Ağu 2020 yılında Moreirense

31 Temmuz 2022 yılında Ponferradina

Derik Lacerda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derik Lacerda şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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