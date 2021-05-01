Derin Talu'nun şeffaf iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma tepki yağdı! Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Ramazan ayı içinde yaptığı süper minili paylaşım ve ardından şeffaf iç çamaşırıyla yaptığı paylaşım tepkilere sebep oldu.

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 17 yaşındaki Derin Talu, saten süper mini elbisesi ve file çoraplarıyla verdiği pozlarla sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaştı. Ramazan ayı içinde olunduğu için Talu'nun bu paylaşımları bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı. derin taluDefne Samyeli