Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor

Derince Belediyesi'nin hayata geçirdiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projeleri tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor.

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Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor

İshakçılar merkezli köylerde birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Derince Belediyesi, inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor.

TARIMSAL KALKINMA, TURİZM, EKONOMİ VE İSTİHDAMA KATKI SUNUYOR

Derince Belediyesi'nin hayata geçirdiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park projeleri köyleri cazibe merkezi haline getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi İmdat Gülcan ve teşkilat yöneticileri ile birlikte bölgeye giderek, tesislerde incelemelerde bulundu.

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2 BİN 100 METREKARE KAPALI ALAN VE 5 BİN 850 METREKARE AÇIK ALANDAN

Başkan Aygün ve beraberindeki heyet ilk olarak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. 2 bin 100 metrekare kapalı alan ve 5 bin 850 metrekare açık alandan oluşan Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde Mısır Kurutma Ünitesi, Süt Pastörizasyon Ünitesi, Yem Karma Ünitesi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Ünitesi'ni barındırıyor. Tarımsal kalkınma ve istihdama katkı sunan proje çerçevesinde tesislerde yer alan Süt Pastörizasyon Ünitesinde hazırlanan Taşköprü Süt markası satışa sunulmaya başladı. 3 ve 5 litrelik pet şişeler halinde hazırlanan Taşköprü Süt ilk etapta Çenesuyu Kaşık Tesisleri ve Yelken Kafe Restaurant'ta satılıyor.

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DOĞA PARK PROJESİ HALKIN KULLANIMINA SUNULDU

Heyet ardından Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu. Üç etaptan oluşan Doğa Park projesi çerçevesinde ilk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasıyla mangal yerleri de hazırlanarak mesire alanı halkın kullanımına sunulmuştu. İkinci ve üçüncü etap düzenlemelerinin eş zamanlı olarak devam ettiği Tahtalı Göleti Doğa Park projesi konaklama tesisi, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi, karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yollarının tamamlanmasıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.

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