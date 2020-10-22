Derincespor - Çankaya FK maçı CANLI İZLE | A SPOR İZLE
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak altı maç arasında bulunan Derincespor - Çankaya FK mücadelesi için canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları oynanmaya devam ediyor. Perşembe günü oynanacak altı maç ile sonlanacak olan 2. Tur maçlarını sonlandıracak olan Kupada bugün, Derincespor ve Çankaya FK maçı, televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bugün saat 15.00'de başlayacak olan Derincespor - Çankaya FK maçı, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Derince Bld Çim Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Aykut Sergin düdük çalacak. Aykut Sergin'in yardımcılıklarını ise Ali Gün Hüseyin Sepetçioğlu üstlenecek.
KUPA'DA GÜNÜN MAÇLARI
22 Ekim 2020 13:00 AĞRI 1970 SPOR - 52 ORDUSPOR FK
22 Ekim 2020 13:00 ERBAASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK
22 Ekim 2020 13:30 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
22 Ekim 2020 13:30 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - 1877 ALEMDAĞ SPOR
22 Ekim 2020 15:00 BELEDİYE DERİNCE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
22 Ekim 2020 19:00 BUCASPOR 1928 - SOMASPOR
Derincespor - Çankaya FK maçını canlı izlemek için tıklayınız.