Derincespor - Çankaya FK maçı CANLI İZLE | A SPOR İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları oynanmaya devam ediyor. Perşembe günü oynanacak altı maç ile sonlanacak olan 2. Tur maçlarını sonlandıracak olan Kupada bugün, Derincespor ve Çankaya FK maçı, televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bugün saat 15.00'de başlayacak olan Derincespor - Çankaya FK maçı, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Derince Bld Çim Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Aykut Sergin düdük çalacak. Aykut Sergin'in yardımcılıklarını ise Ali Gün Hüseyin Sepetçioğlu üstlenecek.

KUPA'DA GÜNÜN MAÇLARI

22 Ekim 2020 13:00 AĞRI 1970 SPOR - 52 ORDUSPOR FK

22 Ekim 2020 13:00 ERBAASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK

22 Ekim 2020 13:30 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ

22 Ekim 2020 13:30 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - 1877 ALEMDAĞ SPOR

22 Ekim 2020 15:00 BELEDİYE DERİNCE SPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

22 Ekim 2020 19:00 BUCASPOR 1928 - SOMASPOR

Derincespor - Çankaya FK maçını canlı izlemek için tıklayınız.