Derinkuyu’da okullar tatil edildi
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.
Ürgüp'ta taşımalı eğitim tatil edildi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitimin 28 Aralık Cuma günü köy ve kasabalarda tatil edildiği duyuruldu.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.