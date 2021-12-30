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Derkenar ne demek, TDK'ya göre Derkenar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Derkenar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Derkenar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Derkenar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Derkenar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Derkenar ne demek, TDK'ya göre Derkenar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derkenar ne demek? Derkenar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derkenar kelimesi. Peki derkenar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derkenar nedir, derkenar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DERKENAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derkenar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Derkenar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre derkenar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma

DERKENAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir derkenar yazacak oldu ancak ona da karar veremedi.

DERKENAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- derkenar etmek

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