Derlemci ne demek, TDK'ya göre Derlemci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derlemci ne demek? Derlemci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derlemci kelimesi. Peki derlemci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derlemci nedir, derlemci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERLEMCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derlemci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre derlemci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koleksiyoncu

