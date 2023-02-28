Derlis Alegre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Alegre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlis Alegre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Derlis Alegre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Derlis Alegre 10 Ocak 1994 tarihinde Limpio şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Derlis Roberto Alegre Amante şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Derlis Alegre Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Derlis Alegre, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Derlis Alegre'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Derlis Alegre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Derlis Alegre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nacional
17 Temmuz 2020 yılında Santa Cruz
1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2021 yılında Gen. Caballero
1 Ocak 2022 yılında Luqueño
Derlis Alegre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Derlis Alegre şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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