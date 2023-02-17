Derlis Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlis Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derlis Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derlis Aquino 8 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Derlis Sebastián Aquino Espínola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derlis Aquino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Derlis Aquino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derlis Aquino'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Derlis Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derlis Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derlis Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derlis Aquino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Libertad U23

15 Ekim 2020 yılında General Diaz

31 Aralık 2020 yılında Libertad U23

1 Ocak 2021 yılında 3 de Febrero

31 Aralık 2021 yılında Libertad U23

1 Ocak 2022 yılında Atyrá FC

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

Derlis Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derlis Aquino şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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