Derlis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Derlis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Derlis Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Derlis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Derlis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlis Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derlis Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derlis Gonzalez 20 Mart 1994 tarihinde Mariano Roque Alonso şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Derlis Alberto González Galeano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derlis Gonzalez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Derlis Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 7 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Derlis Gonzalez'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Derlis Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/derlisgonzalez25/

Derlis Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derlis Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Derlis Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derlis Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Benfica B

12 Şubat 2013 yılında Guaraní

31 Aralık 2013 yılında Benfica B

16 Ocak 2014 yılında Olimpia

30 Haziran 2014 yılında Benfica

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel

30 Temmuz 2015 yılında Dinamo Kiev

31 Temmuz 2018 yılında Santos FC

6 Şubat 2020 yılında Dinamo Kiev

7 Şubat 2020 yılında Olimpia

Derlis Gonzalez kimdir

Derlis Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derlis Gonzalez şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Rubio Ñu (2008-2012)

Derlis Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 7 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 9 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Derlis Gonzalez nereli

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