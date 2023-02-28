Derlis Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlis Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derlis Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derlis Martinez 9 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Derlis Darío Martínez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derlis Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Derlis Martinez'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Derlis Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derlis Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derlis Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derlis Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2022 yılında Gen. Caballero

Derlis Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derlis Martinez şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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