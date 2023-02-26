Derlis Mereles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Mereles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlis Mereles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derlis Mereles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derlis Mereles 19 Kasım 2000 tarihinde Emboscada şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Derlis Joel Mereles Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derlis Mereles Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Derlis Mereles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derlis Mereles'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Derlis Mereles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derlis Mereles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derlis Mereles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derlis Mereles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2019 yılında Rubio Ñú

30 Ocak 2020 yılında Benfica B

30 Haziran 2020 yılında Rubio Ñú

1 Aralık 2020 yılında 12 de Octubre

31 Aralık 2020 yılında Rubio Ñú

17 Ocak 2022 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Derlis Mereles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derlis Mereles şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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