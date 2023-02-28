Derlis Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlis Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derlis Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derlis Rodriguez 18 Eylül 1997 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Derlis Osmar Rodríguez Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derlis Rodriguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Derlis Rodriguez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Derlis Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derlis Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derlis Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derlis Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Libertad U23

1 Ocak 2018 yılında CD Santaní

31 Aralık 2018 yılında Libertad U23

1 Ocak 2021 yılında Tacuary FBC

Derlis Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derlis Rodriguez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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