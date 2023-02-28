Derlys Cabanas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlys Cabanas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derlys Cabanas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Derlys Cabanas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Derlys Cabanas 12 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Derlys Cabanas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derlys Cabanas'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Derlys Cabanas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Derlys Cabanas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC
Derlys Cabanas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Derlys Cabanas şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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