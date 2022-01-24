Dermatoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Dermatoloji Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Dermatoloji Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Dermatoloji Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Dermatoloji Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Dermatoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dermatoloji Uzmanı Maaşları

Dermatoloji Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13375_TL'dir. En düşük Dermatoloji Uzmanı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dermatoloji Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2212.20

Meslek Adı :

Dermatoloji Uzmanı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu :

Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri, saç, tırnak ve cinsel yolla bulaşan (zührevi) hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dermatoloji Uzmanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak, hasta bilgi formuna kaydetmek,

b) Hastanın dermatolojik muayenesini yapmak, gerekli tetkikleri istemek,

c) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek,

d) Sedef, vitiligo, atopik egzama ve güneş alerjilerinin takip ve tedavisini yapmak,

e) Cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu , frengi, hepatit, aids gibi (zührevi) hastalıkların teşhis, tedavi ve takiplerini yapmak, bu hastalıkları bildirilmesi gerekli yerlere bildirmek,

f) Vücutta ve genital bölgedeki siğiller, et benleri, yüzeysel deri tümörleri ve tırnak batmasını küçük cerrahi müdahalelerle tedavi etmek,

g) Doğuştan veya sonradan oluşan benlerin (nevüs) dermatoskopik incelemesini yapmak, ben ve lekelerdeki değişimleri belirli aralıklarla karşılaştırmak erken kanser teşhisi ve tedavisini sağlamak,

h) Tırnak ,deri ve genital bölgede görülen mantar hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak,

i) Saç ekimi restorasyonu uygulamalarını yapmak, saç dökülmesini tedavi etmek,

j) Lazerle veya alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı ile derinin soyulması (peeling) uygulamaları yapmak,

k) Ciltteki damar genişlemeleri,lekeler ve kırışıklıkların azaltılmasına yönelik lazer tedavisi uygulamak,

l) Güneşin yaşlanma üzerine etkileri ve korunma yolları hakkında hastaya tavsiyelerde bulunmak, yaşlanmayı geciktiren (anti agent) tedavi yöntemleri uygulamak,

m) Estetik amaçlı dudak büyütme,elmacık kemiğinin belirginleştirilmesi burun dudak arası kırışıklıkların giderilmesinde dolgu maddeleri enjeksiyonu uygulamak,

n) Yüzde ve vücutta görülen sivilcelere (akne) kozmetik,medikal veya lazer tedavisi uygulamak,

o) Deri kanserleri ,güneş lekeleri, et benleri, tümör

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