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  3. Dernek açıklaması gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

Dernek açıklaması gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, derneklerin silahlandığına ilişkin açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldı.

Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir televizyon programında derneklerin silahlandığını iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca, Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk'e de bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Cübbeli'nin açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ifadeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Cübbeli Ahmet Hoca, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Televizyonda, IŞİD'in alt yapısını oluşturan selefi yanlısı 2 bin civarında dernek kurulduğunu ve bunların silahlandığını söylemiştim. Cumhuriyet Savcısından  çağrı bekliyorum. Çağrı gelebileceğini dikkate alıp bu konuda bazı hazırlıklar yaptım, somut bilgiler edinmeye çalıştım. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150'sini isim isim çıkarttım. Özellikle Konya, Batman, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilde geniş bir silahlanma var.” demişti.

BAKANLIK TAHKİKAT PAYLAŞMIŞTI

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,  Twitter hesabından, Cübbeli Ahmet Hocanın yaptığı açıklamalara ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir" ifadesini kullandı.

Dernek açıklaması gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

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