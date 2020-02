Dernek Başkanı'ndan dolandırıcı uyarısı: Ürünlerinizi halde satın

TÜRKİYE'nin narenciye cenneti Mersin'de ortaya çıkan dolandırıcılık çetesi, birçok üreticiyi mağdur etti. Bahçeden satın aldıkları ürünleri alıp, para ödemeden ortadan kaybolan dolandırıcılara karşı Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, "Üreticilere ürünlerini hallerde satmasını öneriyoruz. Bu dolandırıcılık çetesi, üretici bölgelerini seçmiş durumda. Bu tür olayların hallerde olması mümkün değil" uyarısı yaptı.

Mersin ve çevresindeki illerde ortaya çıkan bir çete, kivi, nar, portakal, limon üreticilerini hedef alıyor. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine şunları söyledi:

"Bunlar özellikle üretici bölgelerini seçmiş durumdalar. Bu tür şeylerin hallerde olması mümkün değil. Eğer bu ürünler hale gelmiş olsaydı komisyoncunun garantisi altındaydı. Üretici arkadaşlarımız, herhangi bir komisyoncudan tahsilatlarını yapamadıkları zaman öncelikle bize başvuruyorlar, biz çözüyoruz. Çözemediğimiz durumlarda da haller müdürlüğüne başvurarak, her komisyoncunun vermiş olduğu teminat mektupları çözülerek, üreticinin hesabına yatırılıyor. 15 günlük bir yasal süre var. Yasal süre içerisinde para ödenmediği takdirde ruhsat iptaline kadar gidiliyor. Kısacası hale gelen her sandığın parası garanti altındadır. Ama bu arkadaşlarımız 5957 Sayılı Haller Yasası'nın verdiği serbestlikten dolayı ürünlerini hale getirmekten ziyade dışarıda satmayı tercih ediyorlar. Dışarıda sattıkları zaman da maalesef bu tür sıkıntılarla yüz yüze kalmak durumundalar. Bu tip sıkıntılarla karşılaşmamaları için üreticilere ürünlerini hale getirmelerini öneriyoruz. Hale getirdikleri her ürünün bizler arkasındayız."

70 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Dolandırıcılık çetesinin Mersin'deki mağdurlarından biri de Yusuf Asfuroğlu oldu. Nar üreticisi Asfuroğlu'na çete üyeleri M.K. ve F.D., 55 ton nar karşılığı 1000 TL kapora verdi. Toplam 70 bin liralık narları alan iki şüpheli, parayı 2 taksitle ödeyeceklerini söyledi. Ancak şüpheliler ortdan kayboldu. Asfuroğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda halen firari olan M.K. ve F.D. hakkında Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yusuf Asfuroğlu'nun oğlu Derviş Asfuroğlu, "Sezonda gelip bizimle pazarlık yaptılar, kapora verdiler. Daha sonra bahçeye gidip 55 ton narımızı kestiler. Bize de 4 kasa nar bıraktılar. Daha sonra ulaşamadık. Konuyu avukatımız aracılığı ile yargıya taşıdık. Şimdilik bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA