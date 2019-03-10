İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Kırıkkale'de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Kırıkkale'de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki özel bir derneğe ait lokale düzenlenen kumar operasyonunda; 1 mekan sahibi, 3 garson, 2 yer temini eden, 2 kadın ve kumar oynayan 53 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 61 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında 2 adet de tombala makinesi ele geçirildi.

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.