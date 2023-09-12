Dernek üyeleri garsonluk yapıp, aldıkları yevmiyeyi ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Dernek üyeleri garsonluk yapıp, aldıkları yevmiyeyi ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İyilik Atölyesi Derneği Kumbahçe sahilinde bulunan bir restoranda 1 gün boyunca çalıştı. Dernek üyeleri ve yönetimi çalışmaları karşılığındaki aldıkları parayı ihtiyaç sahiplerine iletti. İşletme ise bu durumu görünce kazançlarının bir kısmı dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

İyilik Atölyesi Derneği Başkan yardımcısı Sefa Gümüşkanat misyonlarının iyilik olduğunu dile getirerek "iyiliğin nerede ve ne zaman gerekli olacağının bilinememesinden yola çıkarak "askıda iyilik" teması ile maddi ve ayni yardımları bünyesinde toplayıp, şimdi karşılaştığı ve gelecekte karşılaşacağı ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturmaktır. İyilik Atölyesi Derneği, hayırseverlerin askıya bıraktığı maddi ya da ayni her türlü iyiliği , talep edilmesi durumunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Bazen de ihtiyaç sahibinin bizden talep etmesine gerek kalmadan bizler el uzatırız. Yönetim kurulu olarak bugüne kadar kendi maddi imkanlarımızla yaptığımız yardımlardan ziyade bugün bu mekanda çok değerli hayırsever yönetim kurulumuz ile gönüllü olarak hizmet vereceğiz ve mekan sahibinin bunun karşılığında derneğimize yapacağı bağışla ihtiyaç sahibi hayatlara dokunacağız. Bundan sonra ise iyilikseverliğin dünyada artık takdir edilmeyecek kadar normalleşeceği zamana kadar yorulmadan iyilik yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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