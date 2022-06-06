Dernekçilik ne demek, TDK'ya göre Dernekçilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dernekçilik ne demek? Dernekçilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dernekçilik kelimesi. Peki dernekçilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dernekçilik nedir, dernekçilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERNEKÇİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dernekçilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dernekçilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dernekçi olma durumu

