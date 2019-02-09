Dernekçilikten doğan sendikanın ilk kongresi yapıldı

Tüm Genel İş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu Kurucu Başkan Fatih Yıldız başkanlığında tek listeyle gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi İmar Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kongreye Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüm Orman İş Genel Başkanı Taner Çakıcı, Tüm Büro Sen Genel Başkanı Halit Önük, Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Muhsine Kahveci, siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Kongrede açılış konuşması yapan Tüm Genel İş Sendikası Başkanı Fatih Yıldız, bir dik duruş hareketinden bu sendikanın doğduğunu söyledi. Yıldız "Giresun'da taşeron işçilerin haklarını savunmak için Giresun Kamu Şirket İşçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurmuştuk. Bu dernek çatısı altında işten çıkartılan taşeron işçilerinin karda boranda çadırda nöbet tutarak yaptığımız bir eylemimiz vardı. Bu dik duruş bu sendikamızın temellerini oluşturdu. Bugün işçilerimizin haklarını daha güçlü savunabilmemiz için kurduğumuz sendikamızın ilk kongresini yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde kötü sendikacılığın kendilerini sendika sahibi yaptığını kaydeden Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Bizi de sendika sahibi yaptı. Düşünün ki bir tarafta çocuğunu okul servisiyle okula gönderemeyen bir işçi, diğer tarafta çocuğunu yurt dışlarında özel okullarda okutan bir sendika yöneticisi. Sendika yöneticileri şatafatla yaşayacak işçiler de böyle olması gerektiğini düşünecek. Bizim anlayışımızda böyle bir şey yok. Biz bu yanlışlıklara karşı durmak için bu konfederasyonu kurduk. Bizim sendikamız bir ilke koydu bu ilkenin temelinde işçilerin daha insanca yaşayabileceği haklara sahip olmalarıdır. Bu sistem üzerine sendikacılığı oturtmak istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Fatih Yıldız tek liste ile Tüm Genel İş Sendikası Başkanı olarak güven tazeledi.

Kaynak: İHA