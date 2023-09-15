"Dernekten geliyoruz" dediler 85 yaşındaki kadını dolandırdılar

Bursa'da iki şüpheli "dernekten geliyoruz" diyerek 85 yaşındaki kadının 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
"Dernekten geliyoruz" dediler 85 yaşındaki kadını dolandırdılar

Bursa'da iki şüpheli "dernekten geliyoruz" diyerek 85 yaşındaki kadının 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Torunun sünnet düğünü için harcayacağı parayı kaptıran yaşlı kadının hevesi kursağında kaldı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Müşerref Kurt, evin kapısını açık unutunca iki şüpheli içeri girdi. Yaşlı kadını karşısında gören şüpheliler, yardım etmek için dernekten geldiğini söylediler. Bir süre Müşerref Kurt ile sohbet eden iki şüpheli, 85 yaşındaki kadına, dernekten müdürlerinin geldiğini ve kendisine yardım etmesi için üzerindeki altınları yardım etmesi için saklamasını söyledi. Duruma inanan Müşerref Kurt, kendisine uzatılan poşete torunun sünnet düğünü için biriktirdiği para ve ziynet eşyalarını koyup dolaba bıraktı. Şüphelilerden biri dolaba yönelip kaşla göz arasında 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alıp kayıplara karışırken, diğer şüpheli ise yaşlı kadına müdürleri alıp geleceğini söyledi. Mağdur kadın, beklemesine rağmen kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca gelini ve oğluyla birlikte soluğu karakolda aldı.

Torunun sünnet düğünü için biriktirdiği parasından olan Kurt, "Kapı açık kaldığı için iki kişi içeri girdi. Beni görünce "dernekten geldiğini" söylediler. "Yardım edeceğiz" dediler. Benle bir süre konuştular. Bana altınlarımı "dernek müdürü görmesin, yardım etmez" dediler. Altınlarımı, paralarımı poşete koyup dolaba koymamı söyledi. Hatta dolaba bile kendi koydu. "Biz müdürleri alıp geleceğiz" diye çıkıp gittiler. Bir süre bekledim gelen giden olmadı. Dolaba baktım poşeti almışlar. Torunuma sünnet düğünü yapacaktım. Bütün birikimimi aldılar. Tek isteğim polislerin hırsızı bulması" dedi.

"Dernekten geliyoruz" dediler 85 yaşındaki kadını dolandırdılar

"Dernekten geliyoruz" dediler 85 yaşındaki kadını dolandırdılar

"Dernekten geliyoruz" dediler 85 yaşındaki kadını dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ameliyat ettiği eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs tutuklandı
Ameliyat ettiği eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs tutuklandı
Antalya’da tüyler ürperten cinayet! Ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı
Antalya’da tüyler ürperten cinayet! Ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Uyuşturucu madde kullanan torun dehşet saçtı: Babannesi ve halasının boğazını kesti
Uyuşturucu madde kullanan torun dehşet saçtı: Babannesi ve halasının boğazını kesti
Son Haberler
Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor
Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor
Her 6 erkekten 1’ine prostat kanseri teşhisi konuluyor
Her 6 erkekten 1’ine prostat kanseri teşhisi konuluyor
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Hac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutlu
Hac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutlu
Bağcılar’da okul bahçesine giren başıboş pitbull öğrencilere korku dolu anlar yaşattı
Bağcılar’da okul bahçesine giren başıboş pitbull öğrencilere korku dolu anlar yaşattı
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!