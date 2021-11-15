Derrace ne demek, TDK'ya göre Derrace kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derrace ne demek? Derrace TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derrace kelimesi. Peki derrace ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derrace nedir, derrace kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERRACE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derrace kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Derrace kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre derrace kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bisiklet



DERRACE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yer kalmamış denilmek için gökte bir karış / Tayyarelerle etmede derraceler yarış

