Derrick Bonsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Bonsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Bonsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Bonsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Bonsu 7 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Derrick Osei Bonsu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Bonsu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSID yapmaktadır. Derrick Bonsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pohronie futbol takımında oynamaktadır. FK Pohronie takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Derrick Bonsu'nin FK Pohronie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Derrick Bonsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Bonsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derrick Bonsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Bonsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Loja CD

6 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

17 Şubat 2023 yılında Pohronie

30 Haziran 2023 yılında Podbrezova

Derrick Bonsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Bonsu şuan FK Pohronie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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