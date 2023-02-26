Derrick Fordjour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Fordjour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Fordjour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Fordjour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Fordjour 21 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Fordjour Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Derrick Fordjour'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Derrick Fordjour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Fordjour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derrick Fordjour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Fordjour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Fordjour şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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