Derrick Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Derrick Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Derrick Frimpong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Derrick Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Derrick Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Frimpong 3 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Frimpong Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESC yapmaktadır. Derrick Frimpong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Derrick Frimpong'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 1 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Derrick Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Derrick Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Derrick Frimpong kimdir

Derrick Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Frimpong şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Derrick Frimpong nereli

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