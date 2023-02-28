Derrick Kakooza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Kakooza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Kakooza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Kakooza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Kakooza 23 Ekim 2002 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Kakooza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABP Sport Management U.G. yapmaktadır. Derrick Kakooza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derrick Kakooza'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Derrick Kakooza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Kakooza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Derrick Kakooza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Kakooza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2022 yılında Valmiera

31 Ocak 2023 yılında Enppi SC

Derrick Kakooza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Kakooza şuan Enppi SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Derrick Kakooza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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