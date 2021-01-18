Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı 1. dönem karnelerini e-okul sistemi üzerinden paylaşacak. Ders notları derse katılım üzerinden verilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle hiçbir sınıfa yüz yüze karne verilmeyecek. Karnelerin hazırlanma süreci devam ederken ara tatile sayılı günler kala Ders ortalaması nasıl hesaplanır? Ortaokul ortalama nasıl hesaplanır? Lise ortalaması nasıl hesaplanır? İlkokul ortalaması nasıl hesaplanır? Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorularının yanıtlar araştırılıyor. Bizler de sizler için bu çok merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar

DERS ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

22 Ocak'ta tüm öğrenciler ara tatile girecek. Yarıyıl tatili 15 Şubat'a kadar devam edecek. İlköğretimde okuyan 1 - 8. sınıf öğrencileri için performans belirlemeye yönelik çalışmalar, proje görevleri ve yazılı sınavlardan alınan puanların ortalaması alınarak hesaplanacak.

TAKTİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan mevcut sınavları da geçerli olacak. 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

MEB geçtiğimiz yıl paylaştığı yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri şöyle açıklamıştı;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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