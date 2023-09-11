Ders zili çaldı, öğrenciler ders başı yaptı

(BİNGÖL) - Bingöl'de eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı

- Vali Usta, "Bizler, büyük idealleri olan bir milletiz"

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Usta, "İnşallah bu eğitim-öğretim yılında bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler, büyük idealleri olan bir milletiz" dedi.

Bingöl'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi.

Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri ve veliler katıldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili bir konuşma yapan Vali Usta, öğrencilerle dolu okul manzarasını özlediklerini belirtti.

Vali Usta, "Uzun bir tatil döneminden sonra öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle, sınıflarımızla buluşmayı nasip eden rabbimize şükür ediyoruz. Bu manzarayı hakikaten özlemişiz. Kıymetli konuklar, her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim-öğretim yılında bilgi ve teknolojiyle yoğrulmuş, nitelikli insan gücüyle şaha kalkmış, büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır. Bizler, büyük idealleri olan bir milletiz. Düne, bugüne ve yarına dair adalet ve merhametle yoğrulmuş bir medeniyetin takipçileriyiz. Bu nedenle hedeflerimiz ulaşma yolunda insanımızın eğitimini, ufkunu bilgi ve birikimini öncelikli mesele olarak görüyoruz" dedi.

Vali Usta'nın konuşmasının ardından ilkokula yeni başlayan öğrencilere, akranları tarafından gül takdim edilirken, tören valinin sınıf ziyaretinin ardından sona erdi.

(EDİRNE) - Edirne'de İlk ders zili çaldı, okullar çocuk sesleriyle şenlendi

- Edirne'de 57 bin 840 öğrenci ders başı yaptı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yaz tatilinin sona ermesinin ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı, okullar çocuk sesleriyle şenlendi.

Edirne'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 57 bin 840 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin yanı sıra özellikle çocukları ilk defa okula başlayacak olan veliler de büyük heyecan yaşadı.

Çocuklarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak okulun yolunu tutan veliler, okul önünde ders zilinin çalmasını bekleyerek düzenlenen törene katıldı.

Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluştu.

Edirne'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 75. Yıl Okulu'nda düzenlendi. Törene katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. sınıfa başlayan öğrenciler Amir Sevinç ve Aysima Sevim tarafından çiçekle karşılandı.

Okula gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Sezer, çocuklara başarılı bir yıl geçirmelerini diledi. Halk oyunları gösterisinin ardından sınıflara geçerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Sezer ve beraberindekiler, öğrencilere boyama kitabı hediye etti. Düzenlenen programa Vali yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Okul Müdürü Mustafa Doğan, Milli Eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Öğrencilerin yanı sıra ailelerin de aynı heyecanı taşıdığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, mutlu ve başarılı bir dönem geçirilmesi temennisinde bulundu.

"Öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları dağıtıldı"

57 bin 840 öğrencinin eğitim ve öğretimine devam ettiğini belirten Vali Sezer, "Bunlarla beraber 5 bin 32 öğretmenimiz okullarımızda görev yapacaklar. 292 okulumuz mevcut ve sevindirici bir durum sınıf başına düşen öğrenci sayımız Edirne genelinde 15 civarı. Bu da çok önemli. Bu sene yine tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. 475 bin kitap Edirne genelinde öğrencilerimize dağıtıldı" dedi.

Bu sene ilk kez eğitim öğretime başlayan 4 bin 521 öğrenci olduğunu ifade eden Vali Sezer, onlarla da bir araya geldiklerini ve ana sınıflarla beraber 4 sınıfı gezme imkânı olduğunu belirtti.

Torununu getiren Ayşe Kafa, çocuklar kadar heyecanlı olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

Öğrencilerden Belis Epik, okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Sabah erkenden hazırlandıklarını ve okula geldiklerini söyleyen ve çocuğu birinci sınıfa başlayan velilerden Cansu Alıcı, veliler olarak çocuklardan daha heyecanlı olduklarını ifade etti.

(ZONGULDAK) - Yeni dönemin ilk ders zilini Vali Hacıbektaşoğlu çaldı

ZONGULDAK (İHA) - 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı Zonguldak İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı.

Kutlama programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Orhan Kaş, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güneş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Günün anısına birinci sınıf öğrencileri şiirler okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, " Pazartesi günü uyum haftasında okul öncesinde ilkokul birinci sınıflarımızla başlayıp bir haftalık heyecanın ardından bugün bütün sınıflar düzeyinde iki bin yirmi üç, iki bin yirmi dört eğitim öğretim yılına başlamanın Sevgili Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı ve bu mutluluğu içerisindeyiz. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm eğitim camiamız adına hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz genelinde bugün milyonlarca öğrencimiz okullarıyla buluşurken İlimiz Zonguldak'ta örgün ve yaygın eğitimle birlikte toplam yüz binin üzerinde öğrencimiz yedi bin beş yüz üzerinde öğretmenimiz okullarımızla buluşarak yeni eğitim öğretim yılında ders başı yapıyorlar. Eğitim Bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç bir memleket meselesidir. Türk eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızı Türk Milli Eğitiminin temel hedeflerinden biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri iyi insan, iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir. Bu görev dahilinde eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal, sosyal girişimlerine öncelik edip milli manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı vatanını, milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Öğrencilerden oluşan müzik korosu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Program Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun ders zili çalmasıyla sona erdi.

(ORDU) - Ordu'da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

ORDU (İHA) - Ordu'da 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 bin öğretmen ile eğitim-öğretim yılı başladı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Altınordu İlkokulu'nda program düzenlendi. 125 bin öğrencinin sıraya oturduğu Ordu'da 11 bin 500 öğretmen görev yaparken, programda, öğrenciler günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, tatilin ardından yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Ordu ili genelinde 125 bin öğrenci ile 11 bin 500 öğretmen ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başlandığını, okulların birer eğitim yuvası olduğunu söyleyen Vargeloğlu, "İlimizde 195 olan kütüphane sayısı yeni açılan kütüphaneler ve "sıfır atık" projesi ile birlikte 411'e, kütüphanelerimizdeki kitap sayısı ise 299 binden 1 milyon 400 bine ulaştı" diye konuştu.

"66 okul ve kurum deprem tahkiki nedeniyle yıkıldı"

Deprem tahkiki sonucu 66 okul ve kurumun yıkımının gerçekleştirildiğini söyleyen Vargeloğlu, "Güçlendirme kararı verilen 46 kurum ve okulumuzdan 44 tanesinin geçici kabulü yapıldı. Son 3 yılda 304 sınıf kapasiteli 21 okul, 3 atölye, 372 kapasiteli 3 pansiyon ve 3 spor salonundan oluşan 24 adet yatırım tamamlanmış olup, 328 kapasiteli 28 okul ve 350 kapasiteli 3 pansiyon ile toplam 30 adet yatırımımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Programda öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılı için konuşma gerçekleştirdi, şiir okudu. Yine öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi sergilendi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilen kitaplar ve fidanlar öğrencilere dağıtıldı.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile protokol üyeleri ve veliler katıldı.

(DENİZLİ) - Denizli'de ilk ders zilini Vali Coşkun çaldı

- Denizli'de 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı başladı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı, Vali Ömer Faruk Coşkun'un ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Denizli'de 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı ve İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk abidesine çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek ve protokolün katılımıyla Merkezefendi ilçesinde bulunan 19 Mayıs İlkokulu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Bugün başlayan yeni eğitim yılında sorumluluk ve yükümlülüklerimizin farkında olarak var gücümüzle görevimize sarılacağız. Hedefimiz; yarının büyükleri çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek olacaktır. Her davranışımızın, çocukların zihninde yer alacağının bilinciyle birlikte çalışacağız" dedi.

Öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Evlatlarımızın geleceğini şekillendiren eğitim sürecinin, sadece birey için değil, toplumumuzun geleceği için de büyük bir önem arz ettiği aşikardır Eğitimle elde edinilen kazanımların öncelikle insanımızın, bir süre sonra da toplumumuzun hayatını ve geleceğini şekillendireceği muhakkaktır. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, yarınlarımızı emanet ettiğimiz, sabır ve fedakârlık timsali öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır" sözleriyle öğretmenlerimizin ne denli kutsal bir görev yerine getirdiğini vurgulamıştır. Değerli Öğretmenlerim; Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, sizlerin çalışmalarına bağlı olduğu bilinciyle hareket edip öğrencilerinize bu anlayışla yaklaşıp onları geleceğe hazırlayacağınızdan asla şüphem yoktur. Bu açıdan milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın temel şartının hiç kuşkusuz nitelikli bir eğitim vermekten geçtiğini biliyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" sözleriyle eğitimin önemini açıkça ifade etmiştir. Günümüz dünyasında gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen nitelikli bir eğitim imkanı sağlamanın, uluslararası rekabette ülkeleri öne geçirecek değerli bir yatırım olduğu bilinciyle, vatandaşlarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları yönünde gayret etmek hepimiz için en önemli sorumluluklarımızdandır" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında halk oyunları gösterisini izleyen Vali Coşkun, ilk ders zilini çalarak Denizli'de 2023 - 2024 eğitim öğretim yılını başlattı. Okuldaki sınıfları da tek tek gezen Vali Coşkun, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

(AYDIN) - Nazilli'de öğrenciler okullarına kavuştu

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilköğretim haftası ve ilk ders zili coşkusu birlikte yaşandı.

Nazilli'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeniyle açılış etkinlikleri düzenlendi. İstasyon Meydanındaki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kutlama etkinlikleri İbn-i Sina İlkokulu'nda devam etti. Okul Müdürü Sadettin Orhan'ın ev sahipliğinde geçekleştirilen kutlama etkinliklerine Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte diğer okulların müdürleri ve öğrencileri katıldı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeniyle günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yeni eğitim-öğretim yılının başta Nazilli olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Müdür Şimşek, Nazilli'de 30 bine yakın öğrenci ve 2 bin 448 öğretmen ile birlikte, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve sevincini yaşadıklarını ifade ederek: "Geçtiğimiz yıl hazırladığımız projeler ile akademik, kültürel, sportif ve sanatla ilgili alanlarda çok güzel çalışmalar yaptık Nazilli'miz uzun yaşam şehri aynı zamanda bir eğitim şehridir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023'te de 23 proje ile eğitimdeki çıtamızı daha da yüklere çıkaracağız. Öğrencilerimiz için hazırladığımız projelerle gerek akademik; gerekse sanatla ilgili, kültürel ve sportif alanlarda ilgi ve yeteneklerini fark edecek ve kendilerini geliştirecekleri imkân ve fırsatlar bulacaklardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünden hareketle en büyük gücümüz sevgili öğretmenlerimizdir. Sevgili öğrencilerimiz; kendinize, milletinize, aydınlık geleceğimize inanın. İlgi duyduğunuz alanları araştırıp, yeteneğiniz olan alanları keşfedin. Biliniz ki sizler memleketimizin umudusunuz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize ve Nazilli'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İbn-i Sina İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik büyük beğeni ile izlendikten sonra toplu hatıra fotoğrafı ve ilk ders zilinin çalması ile etkinlik sona erdi.

(ŞANLIURFA) - Siverek'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı

- Anasınıfı öğrencilerine yemekler bakanlıktan

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

Geçtiğimiz hafta uyum programı kapsamında okul öncesi ile 1. Sınıf öğrencileri okulla başlarken, bugün 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalınan ilk zil sesi ile filen başladı.

İlçede yaklaşık 80 bin öğrenci sorunsuz bir şekilde okullarına gelerek, derslerine girdi. İlçe Kaymakamı Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilk ders zilinde 15 Temmuz Şehitleri ilkokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilere değişik hediyeler verildi.

Anasınıfı öğrencilerine yemekler bakanlıktan

Okulların başlanmasıyla birlikte, Milli Eğitim bakanlığının, depremde zarar gören 11 ilde eğitime başlayan okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemekte verilmeye başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğrenciler için temin edilen şık yemekliklerde, öğrencilerin yemekleri Kaymakam Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak tarafından dağıtıldı.

Kaymakam Aydemir, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere değişik hediyeler dağıttı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kaymakam Aydemir, öğretmenlere de başarılar diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)