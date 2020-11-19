Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini duyurdu. Peki buna dershane, etüt merkezleri, özel eğitim kurumları da dahil mi? Dershaneler kapanacak mı son dakika? Özel eğitim kursları kapanacak mı, tatil mi? Yanıtları haberimizde.

DERSHANELER TATİL Mİ? ÖZEL EĞİTİM KURSLARI KAPATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yolu ile yapılacağı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." denildi.