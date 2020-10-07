Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!
Antalya'da bir kadın esnaf, dükkana gelen kişilerin dertlerini dinlemekten bıkınca "Dikkat dert tarifesi" ismiyle bir yazı asarak bu duruma tepkisini dile getirdi. Ticari amacın olmadığı panoda dertlerin 10 dakikalık dinleme karşılığının 15 TL olduğu söyleyen kadının bu hareketi sosyal medyada çokça beğeni aldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda 10 yıldır giyim üzerine esnaflık yapan 3 çocuk annesi Arife Bircan isimli bir kadın, dükkana gelen kişilerin başta koca, komşusu, kızı olmak üzere çeşitli dertler anlatmasından usanınca görenleri hayretlere düşüren bir çare buldu. "Dikkat dert tarifesi" ismiyle dükkanın girişine astığı tabloyla bu durumla ilgili tepkisini ortaya koyan Bircan'ın bu hareketi sosyal medyada çokça beğeni ve yorum aldı.
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07 Ekim 2020 Çarşamba 13:58
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