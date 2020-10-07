Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!

Antalya'da bir kadın esnaf, dükkana gelen kişilerin dertlerini dinlemekten bıkınca "Dikkat dert tarifesi" ismiyle bir yazı asarak bu duruma tepkisini dile getirdi. Ticari amacın olmadığı panoda dertlerin 10 dakikalık dinleme karşılığının 15 TL olduğu söyleyen kadının bu hareketi sosyal medyada çokça beğeni aldı.