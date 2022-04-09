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Derun ne demek, TDK'ya göre Derun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Derun kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Derun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Derun nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Derun kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Derun ne demek, TDK'ya göre Derun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Derun ne demek? Derun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi derun kelimesi. Peki derun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre derun nedir, derun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DERUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Derun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Derun kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre derun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç, içeri, öz
- Gönül, yürek, ruh

DERUN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- safderun

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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