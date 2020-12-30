Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen gibi kültleşmiş filmleri ile dönemine damga vuran Derviş Zaim, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, sinema alanında layık görüldü. Verilen ödülün ardından merak konusu olan ünlü yönetmen araştırılmaya başlandı. Peki Derviş Zaim kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Filmleri hangileridir? İşte detaylar...

DERVİŞ ZAİM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1988 Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okudu. 1994 yılında ise Birleşik Krallık Warwick Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Zaim, İstanbul'da yaşamakta ve çeşitli üniversitelerde sinema konusunda ders vermektedir.

KARİYER HAYATI

Cenneti Beklerken, yönetmenin planladığı bir üçlemenin ilk filmidir. Geleneksel el sanatlarını temel aldığı bu üçlemede Derviş Zaim, bu sanatların çekim estetiğini sinema estetiği ile harmanlamaya çalışmaktadır. Nokta filmi ise üçlemenin ikinci filmidir. Ancak Derviş Zaim film çalışmalarına 1991’de deneysel filmi Kamerayı As ile başlamış, ardından bir TV belgeseli olan Caminin Etrafındaki Taş'ı yönetmiştir. Derviş Zaim, ayrıca Londra’da Hollywood Film Enstitüsü tarafından organize edilen bağımsız film yapımcılığı ile ilgili bir kursa katılmıştır.

1992 ve 1995 yılları arasında TV yönetmenliği ve yazarlığı yapan Derviş Zaim, birçok televizyon programı da yönetti. Derviş Zaim’in uzun metrajlı filmleri ve belgeselleri birçok ödülle döndüğü yerli ve uluslararası film festivallerinde gösterildi.

DERVİŞ ZAİM FİLMLERİ HANGİLERİ?

Tabutta Rövaşata (1996)

Filler ve Çimen (2000)

Çamur (2002)

Cenneti Beklerken (2005)

Nokta (2008)

Gölgeler ve Suretler (2011)

Devir (2012)

Balık (2013)

Rüya (2016)

Flaşbellek (2020)

LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ ÖDÜLLER

İstanbul Film Festivali

Ulusal Yarışma Jüri Özel Ödülü (Devir)

Jüri Özel Ödülü (Tabutta Rövaşata)

En İyi Türk Yönetmeni (Nokta)

Antalya Film Festivali

En İyi Senaryo (Tabutta Rövaşata)

En İyi Yönetmen ( Filler ve Çimen)

En İyi Yönetmen (Nokta)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Nokta)

Ankara Film Festivali

En İyi Film (Gölgeler ve Suretler)

En İyi Yönetmen (Gölgeler ve Suretler)

SİYAD Ödülleri



En İyi Film Ödülü (Gölgeler ve Suretler)

En İyi Yönetmen (Filler ve Çimen)

En İyi Senaryo (Filler ve Çimen)

Orhan Arıburnu Ödülleri

En İyi Film (Filler ve Çimen)

En İyi Yönetmen (Filler ve Çimen)

Mehmet Emin Toprak Ödülü (Çamur)

Montpellier Uluslararası Film Festivali

Mansiyon Ödülü (Tabutta Rövaşata)

Akdeniz Eleştirmenler Ödülü (Tabutta Rövaşata)

Sanat Öğrencilerinin Verdiği En İyi Film Ödülü (Tabutta Rövaşata)

Amiens Uluslararası Film Festivali

Asya Filmleri Kategorisinde En İyi Film (Tabutta Rövaşata)

Venedik Film Festivali

UNESCO Ödülü (Çamur)

Avrasya Film Festivali

Eleştirmenler Ödülü (Nokta)

Kahire Film Festivali

En İyi Dijital Film 'Tabutta Rövaşata)

İpek Yolu Film Festivali

En İyi Yönetmen (Tabutta Rövaşata)

San Francisco Uluslarası Film Festivali

En İyi Film (Tabutta Rövaşata)

Torino Uluslararası Film Festivali

Jüri Özel Ödülü (Tabutta Rövaşata)

Cinemed Festivali

Genç Jüri Ödülü (Flaşbellek)