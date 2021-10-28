Dervişane ne demek, TDK'ya göre Dervişane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dervişane ne demek? Dervişane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dervişane kelimesi. Peki dervişane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dervişane nedir, dervişane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DERVİŞANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dervişane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dervişane kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre dervişane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dervişçe

