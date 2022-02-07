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  3. Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı! "Helvayı değil, ayvayı yedi!"

Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı! "Helvayı değil, ayvayı yedi!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin paylaşımda bulunan, milli sporcu Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya kullanıcılarından, "Helvayı değil, ayvayı yedi" yorumları geldi.

Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı! "Helvayı değil, ayvayı yedi!"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından "Helva" paylaşımı yaparak, çirkin ifadelere yer veren Miili yüzücü Derya Büyükuncu tepki çekmiş, sosyal medya platformlarında linç edilmişti. Bunun üzerine hesaplarını korumaya alan Milli sporcunun eski görüntüleri de ortaya çıkmış, hakkında yakalama kararı talep edilmişti.

Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı! Helvayı değil, ayvayı yedi!

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Derya Büyükuncu hakkında, yakalama kararı talebi onaylandı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı! Helvayı değil, ayvayı yedi!Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı! Helvayı değil, ayvayı yedi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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