Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilileri | Derya Çayırgan boyu
Derya Çayırgan kimdir? Milli voleybolcu olan Derya Çayırgan, Murat Dalkılıç ile hakkında çıkan aşk iddialarının ardından merak konusu oldu. Daha önce Oğuzhan Koç ile adı anılan Derya Çayırgan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Derya Çayırgan sevgilileri
Milli voleybolcu olan Derya Çayırgan, Murat Dalkılıç ile hakkında çıkan aşk iddialarının ardından merak konusu oldu. Derya Çayırgan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Derya Çayırgan sevgilileri..
DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?
9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Derya Çayırgan Türk millî voleybolcu. Libero pozisyonunda Halkbank (kadın voleybol takımı)nda oynamaktadır.
Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.
2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.
2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.
2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.
Başarıları
CEV Kupası
Finalist (1): 2012, 2013
Türkiye Kupası
Finaliste (1): 2012
Süper Kupa
Finalist (1): 2012
İnstagram kullanıcı adı: derya.cayirgan