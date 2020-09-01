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Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilileri | Derya Çayırgan boyu

Derya Çayırgan kimdir? Milli voleybolcu olan Derya Çayırgan, Murat Dalkılıç ile hakkında çıkan aşk iddialarının ardından merak konusu oldu. Daha önce Oğuzhan Koç ile adı anılan Derya Çayırgan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Derya Çayırgan sevgilileri

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilileri | Derya Çayırgan boyu

Milli voleybolcu olan Derya Çayırgan, Murat Dalkılıç ile hakkında çıkan aşk iddialarının ardından merak konusu oldu. Derya Çayırgan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Derya Çayırgan sevgilileri..

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Derya Çayırgan Türk millî voleybolcu. Libero pozisyonunda Halkbank (kadın voleybol takımı)nda oynamaktadır.

Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.

2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.

2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.

2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.

Başarıları

CEV Kupası

Finalist (1): 2012, 2013

Türkiye Kupası

Finaliste (1): 2012

Süper Kupa

Finalist (1): 2012

İnstagram kullanıcı adı: derya.cayirgan

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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