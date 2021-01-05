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Derya Durmuşlar kimdir? Neden öldü?

Fenomen yarışma Survivor'a bir dönem damgasını vuran isim Derya Durmuşlar merak konusu oldu. Peki Derya Durmuşlar kimdir? Nereli? Neden öldü? İşte merak edilen detaylar...

Derya Durmuşlar kimdir? Neden öldü?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'un 2006 yılında şampiyonu olan Derya Durmuşlar araştırılıyor. Peki Derya Durmuşlar kimdir? Neden öldü? Merak edilen detayları haberimizde derledik. şte detaylar...

DERYA DURMUŞLAR KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

2006 yılında PANAMA‘da çekilen ‘Survivor Türkiye-Yunanistan‘ yarışmasında birinci olmuş ve 250 bin euro para ödülünün sahibi olmuştu.

2011 senesinde 50 yaşındaki Durmuşlar, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi yakınlarında eşi ile birlikte motosiklet kazası geçirdi. Sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durmuşlar'ın cenazesi, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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