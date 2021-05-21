Derya Şensoy ile Celal Can Algül birlikte görüntülendi: "Yakalandık Derya"

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı 31 yaşındaki Derya Şensoy ile oyuncu Sarp Levendoğlu'nun ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Habertürk'e göre geçtiğimiz gün Celal Can Algül ile Derya Şensoy birlikte görüntülendi. İkilinin panik anları gözlerden kaçmadı.

"YAKALANDIK DERYA!"

Kameralaralar tarafından görüntülendiğini fark eden Algül, Şener'e dönerek "Yakalandık Derya!" dedi. Sevgilisi Algül'ün aksine rahat tavırlar sergileyen Şensoy ise "Yapacak bir şey yok" dedi.

"BU SORULAR BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Derya Şensoy, geçtiğimiz haftalarda tekrar objektiflere yansımıştı. Gazeteciler tarafından kendisine ilişkisi hakkında soru sorulan Şensoy, "Ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bu sorular beni rahatsız ediyor" demişti.

Söz konusu olayın ardından Şensoy verdiği tepkiden dolayı pişman olunca, sorusuna tepki gösterdiği muhabirden özür dilemişti.