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Derya Tuna komşusunu öldürmekle tehdit etti! "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı"

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, yüksek sesle müzik dinleyen yeğenini uyaran komşusunu tehdit ederek "Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" dediği iddia edildi.

Derya Tuna komşusunu öldürmekle tehdit etti! "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı"

Sabah gazetesinin haberine göre, 28 Eylül'de Sarıyer'deki komşusu, Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu ve uyarıda bulundu.

"ÇOK KÖTÜ ADAMLARA ÇATTINIZ"

Bunun üzerine Derya Tuna evine çağırdığı komşusu Zübeyde Şen'i tehdit ederek, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediği iddia edildi.

Derya Tuna komşusunu öldürmekle tehdit etti! Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı

Tuna tarafından tehdit edildiğini öne süren komşusu Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istediği öğrenilirken karakola götürülen Tuna ifadesinde suçlamaları reddederek komşuyla sadece konuştuklarını, tehdit etmediğini ileri sürdü.
Derya Tuna komşusunu öldürmekle tehdit etti! Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı

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