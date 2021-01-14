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Derya Tuna'dan İdo ile Yasemin Şefkatli'ye mesaj: Torun istiyorum

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde çıkarken görüntülendi.

Derya Tuna'dan İdo ile Yasemin Şefkatli'ye mesaj: Torun istiyorum

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ve muhabirlerle kısa bir röportaj yapan Derya Tuna artık babaanne olmak istediğini söyledi.

Derya Tuna'da İdo ile Yasemin Şefkatli'ye mesaj: Torun istiyorum

Mağazaları dolaşıp alışveriş turu yapan Tuna, “Hafta sonu pandemi yasaklarını evde yemek yaparak geçiriyorum. Fakat çok güzel yemek yaparım. Hafta içi ise yakın arkadaşımla buluşuyoruz, işte böyle alışveriş yapıyoruz.” dedi.

Derya Tuna'da İdo ile Yasemin Şefkatli'ye mesaj: Torun istiyorum

"TORUN SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli’yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses’in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi: “2021’de torun sahibi olmak istiyorum. Artık zamanı geldi."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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