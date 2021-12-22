Derya Uluğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü!

35 yaşındaki popçu Derya Uluğ, hastanelik oldu. Pazartesi günü fenalaşarak Masla'taki özel bir hastaneye kaldırılan Uluğ'nun yakın çevresinden edinilen bilgiye göre durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi.

TABURCU EDİLDİ

Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ'un, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındığı açıklandı. Şarkıcı, önceki akşam saatlerinde ise taburcu edildi.

Ayrıca Uluğ, bu akşam konuk olacağı programa da katılamayacak.