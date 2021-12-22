Derya Uluğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü!
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'nun geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gördüğü söylenilen müzisyen, önceki akşam taburcu edildi.
35 yaşındaki popçu Derya Uluğ, hastanelik oldu. Pazartesi günü fenalaşarak Masla'taki özel bir hastaneye kaldırılan Uluğ'nun yakın çevresinden edinilen bilgiye göre durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi.
TABURCU EDİLDİ
Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ'un, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındığı açıklandı. Şarkıcı, önceki akşam saatlerinde ise taburcu edildi.
Ayrıca Uluğ, bu akşam konuk olacağı programa da katılamayacak.