Şarkıcı Derya Uluğ, sesi ve güzelliği ile adından söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor. Magazin dünyasında adı çok zikredilmeyen ancak yaptığı başarılı şarkılar ile adından söz ettiren Derya Uluğ'un özel hayatı da merak ediliyor. Bu nedenle Uluğ'un hayatındaki isim merak edildiği için Derya Uluğ'un sevgilisi kim? Asil Gök kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde...

DERYA ULUĞ'UN SEVGİLİSİ KİM? ASİL GÖK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Asil Gök, şarkıcı ve aranjördür. 1984 yılının Kasım ayında, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Akrep burcu olan Gök, küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başlamıştır. Özellikle piyanist ve piyano sanatçısı olarak tanınmıştır, bir dönem popçu Berkay Şahin'in orkestrasında çalışmıştır. Bugüne kadar Tarkan, İdo Tatlıses, Derya Uluğ ve daha bir çok sanatçı ile çalışan Asil Gök sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde Hastayım Sana şarkısını seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştır.

37 yaşındaki Asil Gök, Derya Uluğ ile mutlu bir ilişki yaşamaktadır. Çift, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmayı istiyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Kimnerelinet.