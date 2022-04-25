Derz İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Derz İşçisi görev tanımı nedir, Derz İşçisi ne iş yapar, Derz İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Derz İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Derz İşçisi Tanımı;

__

Derz İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Derz İşçisi Maaşları

Derz İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Derz İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Derz İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7112.01

Meslek Adı :

Derz İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Me3slek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kagir binalarda tuğla ve taşlar arasındaki harçlı derzleri yapan ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Derz İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ekler arasındaki harcı kazıyıcı aletle derinleştirmek,

b) Derzdeki harç kırıntılarını fırça ile temizlemek,

c) Taze harcın daha iyi yapışabilmesi için derzi ıslatmak,

d) Derzlere taze harç yerleştirir ve bunu sivri uçlu bir mala veya derz bıçağı ile düzeltmek ve işlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?