Desandre Vinççisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Desandre Vinççisi görev tanımı nedir, Desandre Vinççisi ne iş yapar, Desandre Vinççisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Desandre Vinççisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Desandre Vinççisi Tanımı;

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Desandre Vinççisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Desandre Vinççisi Maaşları

Desandre Vinççisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Desandre Vinççisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Desandre Vinççisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.03

Meslek Adı :

Desandre Vinççisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Desandre Vinçcisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, maden ocaklarında eğimli galerilerde (desandrelerde) vinç kullanarak yük nakletme ve vincin düzenli kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Desandre Vinçcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Vincin düzenli olarak halatını ve frenlerini kontrol etmek,

b) Redüktör / şanzıman yağını ve tambur ve mil yataklarının yağ seviyesini kontrol etmek,

c) Vinç şalterini kontrol etmek ve vinci çalıştırarak denemek,

d) Yükü nakletmek için frenleri ayarlamak,

e) Işık, zil veya sözlü sinyal almak veya göndermek,

f) Halat gerginliğini alarak vites değiştirmek,

g) Nakliye sırasında halata gelen yükü, yükün mesafesini ve ani ses değişikliklerini kontrol etmek,

h) Fren yapmak,

i) Acil durumlarda enerjiyi kesmek,

j) Vardiya sonunda karakolları kapatmak ve halatı toplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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