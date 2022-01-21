Desimetre ne demek, TDK'ya göre Desimetre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Desimetre ne demek? Desimetre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi desimetre kelimesi. Peki desimetre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre desimetre nedir, desimetre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DESİMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Desimetre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Desimetre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre desimetre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi



DESİMETRE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- çift desimetre

