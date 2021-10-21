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Desinatör ne demek, TDK'ya göre Desinatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Desinatör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Desinatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Desinatör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Desinatör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Desinatör ne demek, TDK'ya göre Desinatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Desinatör ne demek? Desinatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi desinatör kelimesi. Peki desinatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre desinatör nedir, desinatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DESİNATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Desinatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Desinatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre desinatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mesleği desen yapmak olan kimse
- Endüstri, mimarlık vb.nde desen yapan kimse

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