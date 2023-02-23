Desley Ubbink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Desley Ubbink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Desley Ubbink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Desley Ubbink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Desley Ubbink 15 Haziran 1993 tarihinde Roosendaal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Desley Petrus Cornelis Ubbink şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Desley Ubbink Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supervision Management yapmaktadır. Desley Ubbink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Desley Ubbink'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Desley Ubbink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Desley Ubbink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Desley Ubbink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Desley Ubbink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında BSC Roosendaal

1 Temmuz 2011 yılında Willem II/RKC-19

1 Temmuz 2012 yılında RKC U21

31 Ocak 2014 yılında Taraz

3 Temmuz 2015 yılında Shakhter K.

1 Ocak 2017 yılında AS Trencin

30 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ekim 2019 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

Desley Ubbink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Desley Ubbink şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

BSC Roosendaal, Feyenoord (-2007), BSC Roosendaal (2007-2008), RBC Roosendaal (2008-2009), BSC Roosendaal (2009-2010), Willem II/RKC Waalwijk (2011-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.