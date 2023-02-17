Desmond Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Desmond Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Desmond Acquah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Desmond Acquah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Desmond Acquah 23 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belçika,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Desmond Acquah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ediz Unal yapmaktadır. Desmond Acquah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Desmond Acquah'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Desmond Acquah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Desmond Acquah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Desmond Acquah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Desmond Acquah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında OH Leuven U18

1 Temmuz 2017 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U21

Desmond Acquah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Desmond Acquah şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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